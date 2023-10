Ludwigs Gesicht im Netz: Cathy Hummels war damals blauäugig

Heute weiß sie es besser! Eigentlich zeigten Cathy (35) und Mats Hummels (34) ihren gemeinsamen Sohn Ludwig gerne mal im Netz. Vor wenigen Wochen überraschte die Moderatorin ihre Follower dann aber mit der plötzlichen Nachricht, dass sie den Fünfjährigen ab sofort nicht mehr in den Medien zeigen möchte. Der Grund: Er solle selbst entscheiden, ob er gezeigt werden möchte. Jetzt weiß Cathy, dass sie damals sehr blauäugig war.

"Ich habe mir viele Vorwürfe gemacht und dann angefangen zu verstehen, dass ich sehr blauäugig, in einer Art und Weise auch egoistisch und dumm war, was meine Inkonsequenz in Bezug auf Ludwigs Gesicht angeht", schreibt die Influencerin im zweiten Teil ihres Statements auf Instagram. Daraus hat sie jetzt aber gelernt: "Ich möchte nicht, dass Ludwig dem Druck von Social Media ausgesetzt wird, solange wie er noch nicht seine eigene Identität gefunden hat, möchte ich ihn davor beschützen."

Ludi habe selbst entschieden, dass er nicht mehr auf Fotos zu sehen sein will. "Ludwig mag in Zukunft, was meinen und Papas Instagram-Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein", sagte Cathy Anfang Oktober. "Er mag nämlich nicht immer Fotos machen müssen wie Papa und Mami. Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird!"

