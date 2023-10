"Sommerhaus der Stars"-Beef von Aleks und Maurice eskaliert!

Im Sommerhaus der Stars fliegen die Fetzen! In den vergangenen Wochen kam es in der TV-Show bereits zu zahlreichen Streitereien gekommen. Aleksandar Petrovic (32) zoffte sich gleich mit mehreren Kandidaten – besonders heftig aber mit Walentina Doronina (23). Doch dabei soll es nicht bleiben: Denn jetzt legt sich der Influencer auch noch mit Maurice Dziwak an. Und der Streit der Männer eskaliert total!

Schon in der vergangenen Folge war Maurice sauer auf den früheren Love Island-Kandidaten, da dieser einer Versöhnung mit Walentina zustimmte – und nominierte ihn sogar. In der aktuellen Episode geht das Drama weiter. "Du bist ein Verräter", schimpft Aleks und erklärt, mit der Waffenruhe seine Beziehung retten zu wollen. "Guck mal, wie du deine Frau behandelst. Du sagst zu mir Verräter, du bist der Ursprung dieses Worts!", entgegnet Maurice und ergänzt: "Vom Kopf her bin ich viel besser als du! Dass du dich nicht schämst" Aleks' Satz "Dein Nachname ist lächerlich", bringt Mos Fass zum Überlaufen und die Männer schreien sich an.

Die Fans der Show sind von diesem Streit aber gut unterhalten. Auf Instagram schreibt ein User: "Maurice sagt zum Aleks: Wie du mit deiner Freundin umgehst...Glashaus...Steine...?" Andere Follower sehen das offenbar genau so: "Also Maurice leidet an Realitätsverlust!" Auf welcher Seite steht ihr? Stimmt unten ab.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+

Aleksandar Petrovic in "Das Sommerhaus der Stars"

Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Maurice Dziwak, TV-Bekanntheit

