Trennungsgründe: Jada Pinkett-Smith war Will nicht untreu!

Es gab keinen Seitensprung! Nach den überraschenden Trennungs-News von Jada Pinkett-Smith (52) und Will Smith (55) wurde vermutet, dass eine Affäre der Schauspielerin der Grund gewesen sein könnte. Sie hatte 2020 eine kurze Romanze mit dem Musiker August Alsina (31). Im Livestream von "TalkShopLive" erklärt sie nun: "Ich wollte mich einfach nur gut fühlen. Es war so lange her, dass ich mich gut gefühlt habe." Die Beziehung zu August sei aber nicht der Grund für das Ehe-Aus, wie die US-Amerikanerin weiter klarstellt.

