Verliebt? Taylor Swift und Travis Kelce wieder Hand in Hand

Zwischen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) hat es offenbar richtig gefunkt. Schon länger kursieren Gerüchte, dass die Sängerin und der Profi-Footballer sich nicht nur daten, sondern sogar ein Paar sind. Die "Bad Blood"-Interpretin ließ es sich unter anderem nicht nehmen, ihren Sportler im Football-Stadion zu unterstützen. Die Romanze schien aber nicht offiziell zu sein – zumindest bis jetzt. Denn nun zeigen die beiden sich schwer verliebt in New York City: Beim Verlassen ihres Hotels halten Taylor und Travis nicht nur Händchen, sondern strahlen sich auch glücklich an...

