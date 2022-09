Auf Bühne blankgezogen: Tommy Lee startet OnlyFans-Account

Ob Tommy Lee (59) seinen Fans damit eine Freude bereitet? Der Mötley Crüe-Drummer sorgte in seiner Karriere immer wieder für gespaltene Gemüter. In den 90er-Jahren sorgte etwa seine Ehe mit Pamela Anderson (55) inklusive Sex-Tape-Eklat für eine Menge Furore. Im August posierte der Musiker komplett nackt im Netz – doch der pikante Post wurde rasch wieder gelöscht. Doch Tommy will seinen Followern wohl auch weiterhin heißen Content zeigen.

Bei einem Mötley-Crüe-Konzert in Las Vegas verkündete Tommy seinen Fans nun, wie es weitergeht: "Wer nicht hinterm Mond lebt, hat mitbekommen, dass ich ein paar Schwierigkeiten hatte. Ich hab euch alles gezeigt und sie haben es wieder offline genommen." Daraufhin drehte er sich um, ließ die Hose runter und präsentierte dem Publikum seinen nackten Hintern, auf dem die Worte "Only" und "Fans" geschrieben standen.

Den Schritt, zu der Erotikplattform zu wechseln, erklärte er seinen Fans direkt anschließend: "Ich habe eben einen Ort gesucht, an dem man so frei sein kann, wie man will. Denn ich möchte allen zeigen, was ich will!" Er wolle sichergehen, dass sein anzüglicher Content nicht mehr vom Netz genommen werde.

Anzeige

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson

Anzeige

Instagram / tommylee Collage: Tommy Lee im August 2022

Anzeige

Getty Images Tommy Lee, April 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de