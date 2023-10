Sein Babysitter soll John Stamos als Kind missbraucht haben

Er gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Mit der Rolle des Onkel Jesse in der Sitcom Full House erlangte John Stamos (60) große internationale Berühmtheit. Auch in seinem Privatleben könnte es wohl nicht besser laufen: Seit 2018 ist der Produzent mit seiner zweiten Ehefrau Caitlyn McHugh verheiratet. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn. Doch nun macht der Familienvater ein trauriges Geständnis: John wurde wohl als Kind Opfer von Missbrauch.

Sein Geheimnis enthüllt der Hollywoodstar in seinen Memoiren. Gegenüber People verrät er, dass er "erst ein Buch schreiben musste", um zu verstehen, dass die mutmaßlichen Handlungen seines Babysitters unangemessen gewesen seien. Damals habe er jedoch niemandem davon erzählt. Das ändert sich mit seiner Biografie, in der er nun über seine angeblichen Erfahrungen spricht: "Es war nur eine Seite oder so, aber ich hatte das Gefühl, dass ich darüber sprechen muss. Es war seltsam. Es war etwas, bei dem ich, glaube ich, zehn oder elf Jahre alt war, als es passierte."

Im Jahr 2018 erblickte sein Sohn Billy das Licht der Welt. Mittlerweile ist sein Sprössling fünf Jahre alt. "Ich sage ihnen, wenn ich herausfinden würde, dass jemand das meinem Sohn angetan hat, das wäre eine ganz andere Geschichte", erklärt John.

Getty Images John Stamos und seine Frau Caitlyn McHugh 2022

Getty Images John Stamos, "Full House"-Star

Getty Images John Stamos, Schauspieler

