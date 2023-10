Britney Spears findet Vormundschaft ihres Vaters "krank"

Britney Spears (41) wird diese Zeit niemals vergessen. Bereits als Teenie wurde sie zur berühmtesten und erfolgreichsten Popsängerin. Doch nach einigen Alkohol- und Drogenabstürzen und anderen Skandalen stand die zweifache Mutter ab 2008 unter Vormundschaft ihres Vaters. Erst vor zwei Jahren konnte sich die "Womanizer"-Interpretin aus der gesetzlich geregelten rechtlichen Fürsorge befreien. Bis heute kann Britney nicht verstehen, warum sie einen Vormund hatte.

Laut People spricht die 41-Jährige in ihren Memoiren "The Woman in Me" ziemlich schonungslos über die Zeit, in der sie eingeschränkt wurde. "Dreizehn Jahre lang habe ich mich wie ein Schatten meiner selbst gefühlt. Wenn ich daran zurückdenke, dass mein Vater und seine Partner so lange die Kontrolle über meinen Körper und mein Geld hatten, wird mir schlecht", schreibt Britney in ihrem Buch. Die Schwester von Jamie Lynn Spears (32) sei von ihrem einst engen Umfeld enttäuscht und ratlos über ihr Verhalten: "Ich habe nicht verdient, was meine Familie mir angetan hat."

Nachdem sie vor Gericht gesiegt hatte und über ihr eigenes Leben selbst bestimmen darf, genießt Britney ihre neu gewonnene Freizeit in vollen Zügen. Besonders die kleinen Dinge im Alltag bereiten ihr eine große Freude. "Wenn ich mit meinen Hunden spiele, ein paar Folgen 'Friends' schaue oder einfach lache", beschreibt Britney im People-Interview.

Anzeige

MEGA Britney Spears bei "X Factor", Juli 2012

Anzeige

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de