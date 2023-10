Britney Spears verrät: Ihre Mutter füllte sie als Teenie ab!

Sie bringt immer mehr Geschichten ans Licht! 2021 befreite sich Britney Spears (41) von der 13 Jahre anhaltenden Vormundschaft ihres Vaters Jamie (71). Seither teilt die Popsängerin immer wieder gegen ihre Familie aus: Sie beschuldigt ihre Eltern, sie nur ausgenutzt und fallengelassen zu haben. Auch ihre Mutter kommt dabei gar nicht gut weg. Nun enthüllt Britney, dass Lynne sie als Teenie mit Cocktails abfüllte!

In ihren Memoiren "The Woman in Me" packt die 41-Jährige nun weiter über ihre Familie aus. "Als ich in der achten Klasse war, machten meine Mutter und ich zum Spaß die zweistündige Fahrt von Kentwood nach Biloxi, Mississippi, und während wir dort waren, tranken wir Daiquiris", schreibt Britney und fügt hinzu: "Wir nannten unsere Cocktails 'Toddies'." Dennoch betont die "Toxic"-Interpretin, dass sie "es geliebt hat", mit Lynne gelegentlich Cocktails zu schlürfen.

In ihrer Biografie verrät die Musikerin zudem, weshalb sie sich 2007 denn Kopf kahl rasierte. Sie sei oft beobachtet und ihr Aussehen sei immer kommentiert worden. "Seit ich ein Teenager war, wurde ich von oben bis unten begutachtet und die Leute haben mir gesagt, was sie von meinem Körper halten", gibt Britney zu und erklärt weiter: "Ich rasierte mir den Kopf und spielte Theater, um mich zu wehren."

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Lynne Spears im September 2003

Getty Images Britney Spears, Sängerin

