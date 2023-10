Komisch? Will Smith unterstützt Ex Jada auf ihrer Buchtour

Will Smith (55) unterstützt Jada Pinkett-Smith (52) auch weiterhin. Vor wenigen Tagen sorgte die Schauspielerin für eine krasse Überraschung. Sie und ihr Mann sind bereits seit sieben Jahren getrennt und nur noch auf Papier miteinander verheiratet. Dennoch verstehen sich die beiden noch immer blendend, was vor allem die Fans des "Men in Black"-Stars merkwürdig finden. Vermutlich missfällt ihnen dann auch Wills Überraschungsauftritt!

Wie The Balitmore Sun berichtet, überraschte der Hollywoodstar Jada auf ihrer Tournee für ihr Buch "Worthy". "Ich wollte einfach nur hier sein und dir den Rücken stärken, so wie du mir den Rücken gestärkt hast", erklärte Will auf der Veranstaltung. Zudem dankte er der Mutter seiner beiden Kinder für ihre jahrelange Unterstützung. "Es gab viele Momente, in denen Jada ihre Karriere zurückstellte, damit ich meinen Träumen folgen konnte", erinnerte er sich.

Doch der 55-Jährige nutzte die Gelegenheit auch, um seine Ehe mit Jada kurz Revue passieren zu lassen. "Es war brutal und schön zugleich", schilderte der Oscar-Preisträger. Trotz einer turbulenten Zeit bleibe Jada für ihn für immer seine beste Freundin.

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Will und Jada Pinkett-Smith, November 2021

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de