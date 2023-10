Schwierige Entscheidung: Bushidos Tochter (11) hat ein Handy

Das war sicherlich nicht leicht. Seit über elf Jahren sind Anna-Maria Ferchichi (41) und ihr Mann Bushido (45) verheiratet. Im März des vergangenen Jahres gaben sich die Schwester von Sarah Connor (43) und der Musiker sogar erneut das Eheversprechen. Ihre sieben gemeinsamen Kinder machten das Glück von Anna-Maria und Bushido in den vergangenen Jahren dann komplett. Allmählich merken die beiden aber, dass ihr Nachwuchs erwachsen wird – Töchterchen Aaliyah hat mittlerweile sogar ein eigenes Handy!

Das verrät die 41-Jährige jetzt auf Instagram. Die Entscheidung sei Anna-Maria und ihrem Mann allerdings nicht leicht gefallen, denn eigentlich waren sie immer strikt gegen ein Handy für die Elfjährige. Da Aaliyahs Klassenkameraden aber alle ein eigenes Gerät besitzen, entschieden sich Anna-Maria und Bushido um. "Man kann es quasi nicht mehr umgehen. [...] Wir haben uns dazu entschieden, ihr heute eins zu kaufen", erklärt sie. Anna-Maria hätte nun das Gefühl, dass "ein Stück Kindsein damit verloren geht".

Was ihre Kinder angeht, ziehen Anna-Maria und Bushido an einem Strang. Doch was ist, wenn der Rapper seiner Frau fremdgehen würde? "Eine Affäre würde ich nicht verzeihen. Nichtsdestotrotz würde ich es niemals unseren Kindern erzählen", erklärte die Influencerin erst kürzlich auf ihrem Social-Media-Account.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Aaliyah

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Influencer

