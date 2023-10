Sind Harry und Meghan bald in "The Kardashians" zu sehen?

Verkehren Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) etwa bald in neuen Kreisen? Die Eheleute haben bereits seit einiger Zeit einen schweren Stand in der britischen Königsfamilie. Doch auch in ihrer Wahlheimat, den USA, fanden der Bruder von Prinz William (41) und die einstige Schauspielerin bisher nur schwer Anschluss. Doch das ändert sich offenbar bald. Denn Kris Jenner (67), Harry und Meghan könnten schon bald gemeinsame Sachen machen!

Laut Page Six plant die Mutter von Kim Kardashian (42), den Eheleuten einen Gastauftritt in The Kardashians zu verschaffen. "Es wäre einfach ein Volltreffer für die beiden Familien, sich zusammenzutun, aber Kris möchte nicht zu vorschnell vorpreschen", berichtet ein Insider dazu. Laut der Quelle soll es kein Zufall sein, dass sich die Kardashians in demselben Freundeskreis aufhalten wie Meghan. "Selbst wenn es nur ein Cameo-Auftritt ist, wäre das ein großer Gewinn für Kris", berichtet der Informant weiter.

Bevor Harry und Meghan sich aber eventuell mit Kris für mögliche Geschäfte zusammensetzen, gönnen sie sich derzeit einen Urlaub. Laut Daily Mail nehmen sich die Eheleute derzeit auf der Karibikinsel Canouan eine Auszeit. Dort sollen unter anderem Hollywoodstars wie Leonardo DiCaprio (48) und George Clooney (62) nur allzu gerne die Füße hochlegen.

