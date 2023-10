Sommerhaus-Stars Gigi und Can treffen erstmals aufeinander

Zwischen diesen beiden fliegen die Fetzen. In der diesjährigen Staffel Das Sommerhaus der Stars kam es zu einem Eklat, den es so noch nicht gegeben hatte. Gigi Birofio (24) und Can Kaplan gerieten in eine Auseinandersetzung, die sogar körperlich wurde. Auch Cans Verlobte Walentina Doronina (23) behauptet geschlagen worden zu sein. Nun treffen die Streithähne beim neuen Promi-Boxen "Fame Fighting" wieder aufeinander – und auch hier bekommen sie sich wieder in die Haare.

Bei einem Event im Vorfeld von "Fame Fighting" treffen Can und Gigi jetzt das erste Mal wieder aufeinander. Und es kommt direkt zu einem Schlagabtausch. Can wirft dem Italiener vor, ihn geschlagen zu haben. Gigi bestreitet das. "Geschubst hast du mich davor auch noch. Du hast mich geschubst!", wettert der Unternehmer weiter. Und Gigi reagiert gereizt: "Das, was ihr gemacht habt, ist psychische Gewalt." Wie Bild berichtet, musste der Veranstalter Eugen Lopez immer wieder dazwischen gehen, damit der Streit nicht ausufert.

"Fame Fighting" startet am 4. November live in Bonn. Wie die beiden Realitystars sich im Ring schlagen werden, wird sich dann zeigen. Aber Can hat eine ganz klare Ansage an seinen Kontrahenten: "Du hast keine Plattform mehr verdient. Deswegen werde ich dir im Ring zeigen, wo du hingehörst. Nämlich auf den Boden." Davon zeigt Gigi sich aber unbeeindruckt: "Lieber Can, ich werde dich so sehr f***en. Bis du anfängst, mich zu lieben."

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

Wehnert, Matthias Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

