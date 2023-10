Vor Affäre: Mike Cees wollte sich bei Michelle entschuldigen

Mike Cees wollte sich eigentlich ändern. Im Februar 2021 hatten sich der Reality-TV-Star und Michelle Monballijn das Jawort gegeben. Die Beziehung sorgte immer mal wieder für öffentliches Aufsehen: Während ihrer Teilnahme beim Sommerhaus der Stars wurde insbesondere der Mann der Schauspielerin kritisiert, nichtsdestotrotz hielt ihre Liebe dem Druck stand. Doch nach einer Affäre und weiteren Skandalen sind die beiden getrennt, wie am Donnerstag bekannt wurde. Bevor sein Affärendrama ans Licht gekommen war, plante Mike eine große Entschuldigung, wie er damals Promiflash verriet.

Bei den Dreharbeiten zu B:REAL – Echte Promis, echtes Leben plauderte er über sein Vorhaben, seine Ex zurückzugewinnen. "Ich habe mir schon was einfallen lassen. Also ich habe mit der Stadt gesprochen, ob so eine gewisse Aktion möglich wäre, mich da einfach öffentlich auf offener Straße geradezumachen, so wie man das damals im Mittelalter gemacht hat", schilderte Mike Mitte September voller Tatendrang im Promiflash-Interview. Er habe kein Problem, für seine Fehltritte geradezustehen: "Ich ziehe mir den Schuh an, wenn ich Scheiße baue. Ich stehe dazu, dann biege ich das gerade."

Doch das schien bei Michelle nicht gefruchtet zu haben. Mike muss aufgrund seines Affärenskandals mit Arielle Rippegather (33) ernsthafte Konsequenzen spüren. "Mike wird ab sofort nicht mehr bei 'B:Real' stattfinden und ist damit raus", erklärte sein Co-Star Eric Sindermann (35) in der aktuellen Folge der Show.

Anzeige

"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben", RTLZWEI Michelle Monballijn und Mike Cees bei "B:Real"

Anzeige

privat Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Anzeige

RTLZWEI Mike Cees, Ex-Kandidat von "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de