Adrian Alian bei "Bachelor in Paradise": Fans fürchten Drama

Na, ob das gut geht? In diesem Jahr kämpfte Adrian Alian (27) bei Die Bachelorette um das Herz der Rosenverteilerin Jennifer Saro. Doch der einstige DSDS-Kandidat scheiterte: Im großen Finale entschied sich Jenny gegen Adrian. In der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel wird der Realitystar erneut versuchen, die große Liebe zu finden – die Fans scheinen von Adrians Teilnahme nicht sonderlich begeistert zu sein!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Datingshow tummeln sich bereits die ersten Kommentare. "Adrian wird wieder anstrengend, aber auch unterhaltsam. Mal sehen, welch selbsternannte toxische Züge er nun hinter sich gelassen hat. Bei 'Die Bachelorette' hat er ja einen Selbstfindungstrip gehabt", kommentiert ein User, während ein weiterer schreibt: "Oh Gott, nicht Adrian! Hat mir schon gereicht mit ihm!" Andere wiederum sind nicht überrascht, dass es den Bürokaufmann wieder vor die Kamera zieht. "Oh, Überraschung! Adrian, mit dem hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet", so ein User sarkastisch.

Während der 27-Jährige bis lang noch nicht so gut bei den Fans ankommt, erfreut sich der

Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat Steffen Vogeno großer Beliebtheit. "Mit Steffen kann es nur gut werden!", freut sich etwa ein Trash-TV-Liebhaber. "Ach Steffen, toll! Der Grund, dass man die Staffel anschaut!", schreibt zudem ein weiterer begeistert.

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Adrian Alian bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / adrianalian Adrian Alian, ehemaliger "Die Bachelorette"-Kandidat

Anzeige

Instagram / vogen_o Steffen Vogeno im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de