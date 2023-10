Echter Gentleman: Travis Kelce übernahm Security für Taylor

Travis Kelce (34) wollte Taylor Swift (33) selbst beschützen. Während noch vor ein paar Wochen spekuliert worden war, ob sich zwischen dem Sportler und der Sängerin eine Romanze anbahnt, scheint es mittlerweile kein Geheimnis mehr zu sein. In New York wurden die beiden gleich mehrmals zusammen und Händchen haltend erwischt. Und Travis soll ihrer Security sogar gesagt haben, ihm ihren Job zu überlassen.

Im Big Apple sollen Travis und Taylor sich einer Aftershowparty des "Saturday Night Live"-Casts angeschlossen haben. Und abseits der Öffentlichkeit kamen die beiden sich wohl so richtig nahe. "Taylor und Travis schienen wirklich eine tolle Nacht zu haben und sahen glücklich aus, zusammen zu sein", berichtet ein Augenzeuge Entertainment Tonight. Auch zu dem ein oder anderen Kuss kam es wohl. Außerdem soll Travis sich für die Sicherheit seiner Freundin verantwortlich gefühlt haben: "An einem Punkt sagte er ihrem Wachmann, er könne zur Seite treten, als wolle er ab hier übernehmen."

Während die meisten Fans weiterhin große Freude an der neuen Liebe haben, hatten einige zuletzt aber auch schmunzeln müssen. Denn Travis' cremefarbener Cord-Look bei seinem Date mit Taylor war durchgefallen. "Er sieht aus wie ein Idiot, sorry!", hatte nicht nur ein User auf Instagram gemeint. Ein anderer hatte geschrieben: "Warum zieht sich Travis an wie ein Mitglied von Color Me Badd?"

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

