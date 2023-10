Fans sauer: Pink sagt krankheitsbedingt weitere Shows ab!

Ist die Kritik berechtigt? Pink (44) befindet sich eigentlich derzeit auf großer Welttournee. Mit ihren spektakulären Showeinlagen begeistert die Musikerin dabei regelmäßig ihr Publikum. Kürzlich musste die "So What"-Sängerin jedoch einige Konzerte verschieben. Als Grund gab sie einen medizinischen Notfall innerhalb der Familie an. Nun ist Pink selbst erkrankt und muss deshalb weitere Shows absagen – sehr zum Ärger vieler Fans!

In einem Statement, das die 44-Jährige via Instagram teilt, schreibt sie: "Es tut mir sehr leid, mitteilen zu müssen, dass ich eine Atemwegsinfektion habe und mein Arzt mir dazu geraten hat, am Freitag und Samstag nicht aufzutreten." Laut Pink sollen die Shows jedoch nachgeholt werden. Der Veranstalter soll bereits an neuen Terminen arbeiten. Vielen Fans passt dies jedoch gar nicht.

Unter Pinks Post tummeln sich zahlreiche Kommentare, in denen die Fans ihrem Unmut Luft machen. Vor allem die kurzfristige Absage macht viele Anhänger sauer. Ein verärgerter Fan schreibt beispielsweise folgendes: "Vielleicht solltest du mehr als einen Tag vorher Bescheid geben, bevor die Leute quer durch das verdammte Land fliegen, um dich zu sehen."

