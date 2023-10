In recyceltem Kleid: Königin Camilla ehrt verstorbene Queen

Sie legte einen wahrlich royalen Auftritt hin. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) hat sich im Leben ihres Sohnes König Charles (74) so einiges verändert. Fortan muss er das Land regieren – zu seinen Aufgaben gehört da jedoch auch das regelmäßige Erscheinen auf verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen. Immer an seiner Seite: seine Frau. Bei einem Event sorgte Königin Camilla (76) mit ihrem Auftritt für jede Menge Aufsehen.

Auf einem royalen Bankett in London zieht die Frau an der Seite des britischen Regenten alle Blicke auf sich. Und das ausgerechnet in einem Kleid, das sie nicht zum ersten Mal trägt, wie Bunte berichtet. Die Königin beweist Nachhaltigkeit: Denn die schwarz-silberne Robe, in der sie erschien, hatte sie schon bei einem Event im März getragen. Und damit nicht genug. Zum ersten Mal seit dem Tod der Queen trug Camilla die "Queen Mary's Girls of Great Britain and Ireland"-Tiara und ehrte diese damit. Das Diadem war bis zu deren Ableben im Besitz der einstigen Monarchin gewesen.

Trotz ihrer zahlreichen öffentlichen Verpflichtungen soll Camilla jedoch einen ganz besonderen Draht zu ihren Enkelkindern haben. In der britischen TV-Show "Lorraine" hatte die ehemalige Schwiegertochter der Königin verraten, wie diese als Großmutter ist. "Sie ist eine wunderbare Oma. Sie liebt es wirklich", hatte diese damals erzählt.

König Charles III. und Königin Camilla, 2023

Queen Elizabeth II., 2015

Königin Camilla 2021 in Schottland

