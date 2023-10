Kim Kardashian taucht für Geschworenendienst vor Gericht auf

Promibonus Fehlanzeige! Kim Kardashian (42) ist ein internationaler Star – bekannt wurde sie durch die beliebte Reality-Show Keeping up with the Kardashians. Die brünette Unternehmerin hat neben ihren Aktivitäten im Showbusiness noch eine ganz besondere Leidenschaft: Seit Jahren arbeitet das Model daran, in die Fußstapfen seines Vaters Robert Kardashian (36) treten zu können, der ein berühmter Staranwalt war. Diese Woche zeigte sich Kim nun in Kalifornien vor Gericht!

Die 42-Jährige stand allerdings nicht als Anwältin vor Gericht, sondern als Teil eines Geschworenen-Gremiums! Der Realitystar trat seinen Geschworenendienst in einem Bandenmordfall an und war laut TMZ von Montag bis Donnerstag vor Ort. Kim soll sich ohne jegliche Starallüren gezeigt haben und aß zusammen mit den anderen Geschworenen Snacks auf dem Flur des Gerichtsgebäudes. Die vierfache Mutter, welche sich nahtlos in die Gruppe integriert hatte, fiel nur durch ihre etwas schickere Kleidung auf: Am Donnerstag soll Kim eine Lederhose, hohe Stiefel und eine ärmellose weiße Bluse getragen haben.

Am Donnerstag hatte Kim ihren Dienst dann auch abgeleistet. Die Anwälte der beiden Parteien einigten sich auf zwölf Geschworene und vier Ersatzleute – Kim war keine davon! Eine tolle Erfahrung war die Zeit im Gericht für die angehende Anwältin sicher trotzdem!

Getty Images Kim Kardashian im April 2023

Getty Images Kim Kardashian in Paris 2023

Getty Images Kim Kardashian im April 2023

