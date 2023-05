Früher Exit bei "Let's Dance": Daran lag es bei Sally Özcan

Sally Özcan (34) kann es sich erklären. Sally ist eigentlich hauptberuflich Webvideoproduzentin, die unter dem YouTube-Namen "Sallys Welt" Content zum Thema Backen und Kochen veröffentlicht. Dieses Jahr traute sich die Webbekanntheit jedoch als Kandidatin auf das Tanzparkett von Let's Dance. In der Show belegte sie mit Massimo Sinató (42) den zehnten Platz. Jetzt verriet Sally gegenüber Promiflash, was ihr in der Sendung besonders zu schaffen machte!

"Es ist schon enorm viel Druck, den man hier verspürt – vor allem komme ich nicht aus dem Sportbereich", erklärte Sally im Promiflash-Interview nach dem großen "Let's Dance"-Finale. Den großen Druck sei sie bis zuletzt nicht losgeworden, weswegen die anderen Kandidaten sie in der Leistung überholt haben. "Ich wollte nichts falsch machen, ich wollte alles richtig machen. Dann war es nicht so einfach, sich gehen zu lassen, wenn man eher gewöhnt ist, im Hintergrund zu stehen und wenn man vielleicht nicht dieses Selbstvertrauen in sich hat – dann ist es ganz schön schwer", gab die 34-Jährige offen zu.

Doch Sally habe keine negativen Gefühle, wenn sie an ihre "Let's Dance"-Zeit zurückdenkt. Die Mutter habe nämlich viel für ihr eigenes Leben von der Teilnahme an der Show gelernt. "Dass ich immer an mich glauben kann und an mich glauben sollte und dass man einfach macht, wofür das Herz schlägt. Mich hat es auch ein bisschen selbstbewusster gemacht", weiß Sally.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Let's Dance, RTL Sally Özcan

Anzeige

RTL Sally Özcan, YouTuberin

Anzeige

RTL Sally Özcan und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de