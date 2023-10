Multitasking: Fata Hasanović nimmt Baby Malik mit ins Gym

Fata Hasanović (28) hat im Moment alle Hände voll zu tun! Die in Dubai lebende Influencerin und ihr Liebster Izi wurden erst vor einigen Wochen zum ersten Mal Eltern: Ende August erblickte ihr erstes Kind – ein kleiner Sohn namens Malik – das Licht der Welt. Seither gewährt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama. Jetzt beweist sie ihre Fähigkeiten im Multitasking: Fata nimmt ihr Baby nämlich mit ins Fitnessstudio!

In ihrer Instagram-Story filmt sich die Beauty beim Sport im Gym – und dabei macht sie auch kein Geheimnis daraus, dass sie den kleinen Malik einfach kurzerhand mitgenommen hat. "Durch meine Bewegungen blieb er relativ ruhig und schaute mich an. Ich musste aber einmal zwischendurch stillen, weil er unruhig wurde", zieht sie ein Fazit. Während der Übungen sei das Baby dann aber sogar eingeschlafen.

Doch damit noch nicht genug! Fata macht im Gym nämlich nicht nur Sport und passt auf ihr Söhnchen auf – die Influencerin kümmert sich ganz nebenbei auch noch um den Haushalt. "Ich habe während des Fahrradfahrens noch Lebensmittel bestellt", betont sie und erklärt: "So spare ich Zeit und kann sie anders effektiver nutzen."

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanvić und ihr Partner Izi, 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

