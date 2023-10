Travis Kelce und Taylor Swift planen schon Zukunft zusammen

Diese beiden unterstützen sich, wann immer sie können! Schon seit einigen Wochen daten sich Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34). Mittlerweile verstecken sie das auch nicht mehr vor der Öffentlichkeit und zeigen sich verliebt bei romantischen Dates und halten Händchen. Die Sängerin feuerte den NFL-Star auch schon dreimal bei einem Spiel an. Und auch in Zukunft wollen Travis und Taylor so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen!

Ein Insider plaudert gegenüber Entertainment Tonight aus, dass der Footballstar und Taylor schon fleißig am Planen ihrer Zukunft sind. "Travis und Taylor sind voll dabei. Die beiden sind sehr verliebt ineinander und genießen ihre gemeinsame Zeit, aber sie planen auch für die Zukunft. Taylor beginnt ihre internationale Tournee im November und Travis plant, dabei zu sein, um Zeit mit ihr zu verbringen", führt die Quelle aus. Sie beide nehmen ihre Karrieren sehr ernst und unterstützen sich demnach gerne dabei.

Anfang November startet Taylors internationale Tour, beginnend in Argentinien. Glücklicherweise hat Travis genau in dieser Woche Spielpause! Der Kansas-City-Chiefs-Spieler kann also einfach mit ihr nach Südamerika reisen und bei ihren Konzerten dabei sein.

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce bei einem Spiel von Travis im Oktober 2023

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

