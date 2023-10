Im Sorgerechtsstreit: Blac Chyna teilt fröhliches Kinderbild

Blac Chyna (35) lässt sich davon wohl nicht beeindrucken! Das Model ist Mama von zwei Kindern. Zusammen mit Tyga (33) hat die Unternehmerin den gemeinsamen Sohn King Cairo Stevenson (11). Aus ihrer Beziehung mit Robert Kardashian (36) entstand ihre Tochter Dream Renee Kardashian (6). Seit 2014 hat der Rapper nun schon das alleinige Sorgerecht für ihr ältestes Kind. Das fechtet die Zweifachmama nun jedoch an. Zum Ärger des Musikers – er zieht vor Gericht. Mitten im Streit um das Sorgerecht teilt Blac Chyna nun einen süßen Schnappschuss ihrer beiden Kinder.

Auf Instagram beglückt die 35-Jährige ihre Follower mit dem niedlichen Foto der beiden Geschwister. Auf dem Bild sind King und Dream zu sehen, wie sie beide in Rot gekleidet tanzen. Dabei befindet sich ein strahlendes Lächeln auf den beiden Gesichtern. Den Fans von Blac Chyna fällt dabei vor allem auf, wie groß ihre Sprösslinge bereits geworden sind!

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Tyga sich gegen den Antrag auf das gemeinsame Sorgerecht seiner Ex zur Wehr setzt. In der Klageschrift, die USA Today vorliegt, bietet der 33 ihr Wochenendbesuche an. Dem Model soll es nicht erlaubt sein, mit ihrem gemeinsamen Sohn Kalifornien ohne eine schriftliche Erlaubnis zu verlassen.

Getty Images Blac Chyna, Model

Instagram / blacchyna King Cairo Stevenson und seine Schwester Dream

Getty Images Tyga, Rapper

