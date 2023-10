Kurz vor Entbindung: Nina Noel zeigt ihren XXL-Babybauch!

Nina Noel (35) befindet sich auf den letzten Metern ihrer Reise zum Babyglück! Die einstige Köln 50667-Darstellerin und ihr Verlobter Tony erwarten im Moment ihr drittes Kind. Das in Dubai lebende Paar gewährte seinen Fans in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in die Schwangerschaft – und die neigt sich dem Ende zu: Laut errechnetem Geburtstermin soll ihre Tochter noch diese Woche das Licht der Welt erblicken. Kurz vor der Entbindung zeigt Nina jetzt noch mal ihren riesengroßen Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Dreifach-Mama in spe jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Tony vor einem Spiegel posiert. Dabei trägt Nina lediglich schwarze Dessous und setzt ihre große Kugel somit perfekt in Szene. "Unser nächstes Blind Date", schwärmt die Beauty auf der Fotoplattform und garniert ihr Posting mit einem Engel- und einem Herz-Emoji.

Nina und Tony rechnen im Moment wohl jeden Tag damit, dass sich ihr kleines Wunder auf den Weg macht. Die Influencerin gibt ihren Fans zumindest für heute schon mal eine Entwarnung. "Es sieht momentan nicht so aus, als ob Babyboo sich heute – an meinem 35. Geburtstag – noch auf den Weg macht...", vermutet sie.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Babybauch, Mai 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Instagram / ninanoel Nina Noel, Influencerin

