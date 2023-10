Während Brits Enthüllung: Justin Timberlake chillt zu Hause

Was macht Justin Timberlake (42) in diesen Stunden? Derzeit sorgt Britney Spears (41) mit ihren bald erscheinenden Memoiren für reichlich Schlagzeilen. Nach und nach kommen nämlich immer mehr Details ans Licht und auch der Sänger ist Thema in dem Buch. So erzählt die "Circus"-Interpretin etwa, dass sie von Justin schwanger war, aber das Kind auf seinen Wunsch abtreiben ließ. Aber wie geht es Justin während der ganzen Enthüllungen seiner Ex?

Ein Insider plaudert gegenüber Entertainment Tonight aus, dass den NSYNC-Star das Buch von Britney relativ kalt lässt. "Justin ist glücklich zu Hause mit Jessica Biel (41) und seinen Kindern", betont die Quelle. Erst kürzlich haben die beiden ihren Hochzeitstag gefeiert – zu Britneys Enthüllung äußerte sich Justin bislang noch nicht.

Die beiden Popstars waren von 1998 bis 2002 ein Paar, nachdem sie sich beim "Mickey Mouse Club" kennengelernt hatten. Als sie zusammen kamen, war Britney gerade einmal 17 Jahre alt – Justin 18. In ihrem Buch "The Woman in Me" spricht Brit jetzt nicht nur über die Schwangerschaft – auch gibt sie zu, Justin damals betrogen zu haben.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Februar 2002

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit Jessica Biel

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, Musiker

