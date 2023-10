Wie ein Kind! Julia Fox über die Beziehung zu Kanye West

Julia Fox (33) gibt neue Einblicke in die Beziehung zu Ex-Freund Kanye West (46)! Die Mutter eines zweijährigen Sohnes lernte den US-amerikanische Rapper am Silvesterabend 2002 in Miami kennen – die Beziehung hielt einen Monat. Der Musiker befand sich zu dem Zeitpunkt der Beziehung mitten in der Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau Kim Kardashian (43). Nun offenbart Julia, wie sie die Beziehung zu dem Weltstar empfunden hat!

Zu Gast bei "The Drew Barrymore (48) Show" plauderte die Schauspielerin offen über die Gründe für das Scheitern der Beziehung. Sie erklärte, dass der Rapper eine Person gebraucht habe, die Vollzeit für ihn da sei – nicht machbar für die Mutter eines Kleinkindes. "Ich musste meinen Sohn Valentino wickeln, aber er wollte telefonieren. Also hab ich mir Airpods gekauft, damit ich beides gleichzeitig machen kann. Es war aber einfach zu viel und auf Dauer unerträglich." Die Beziehung zu Kanye habe sich angefühlt, als ob sie ein zweites Kind haben würde. Das war nicht vereinbar für Julia: "Mein Sohn muss an erster Stelle stehen."

Die 33-Jährige offenbarte zudem, dass sie nicht gedacht habe, dass die Beziehung mit dem "Heartless"-Interpreten an die Öffentlichkeit gelangen würde. Sie erzählte, dass man solch große Stars oft heimlich treffe und diese auf Diskretion bestehen würden. Die Idee, die Beziehung öffentlich zu machen, sei von Kanye West gekommen.

Getty Images Julia Fox mit ihrem Sohn 2022 in Milan

Getty Images Julia Fox bei den Spirit Awards im März 2022

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in New York im April 2005

