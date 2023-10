Britney Spears freute sich sehr über Free-Britney-Bewegung

Britney Spears (41) bekam davon auch etwas mit! Die Sängerin erlebte in den Jahren 2007 und 2008 Tiefpunkte in ihrem Leben. Nach mehrfachen Zusammenbrüchen – wie zum Beispiel, als sie sich den Kopf kahl schor – übernahm ihr Vater Jamie Spears (71) 13 Jahre die Vormundschaft und schickte den Popstar in Einrichtungen. Viele ihrer Fans starteten daraufhin die Kampagne "Free Britney", um auf die unfreiwillige Vormundschaft aufmerksam zu machen. Britney selbst freute sich über die große Unterstützung ihrer Fans!

Darüber schreibt die "Circus"-Interpretin in ihren kommenden Memoiren "The Woman in Me". Sie berichtet, dass eine Krankenschwester ihr in einer Anstalt die Internet-Posts zu Free Britney gezeigt habe. "Das war das Tollste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wie viel mir die Free-Britney-Bewegung bedeutete, besonders am Anfang", betont die 41-Jährige.

In ihrem Buch schreibt Britney außerdem, dass sie irgendwann aufgehört habe, gegen die Entmündigung anzukämpfen. Der Grund: Sie hatte Angst, dass sie dann ganz weggesperrt wird und ihre beiden Söhne nicht mehr sehen dürfe. "Meine Freiheit im Tausch gegen ein Nickerchen mit meinen Kindern – das war ein Tausch, den ich bereit war zu machen", klagt sie.

Getty Images Fans bei einer Free-Britney-Demo

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Getty Images Britney Spears, Sängerin

