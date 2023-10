Diven? "The Voice"-Publikum genervt von Shirin und Bill!

Waren die Nerven beim Publikum von The Voice of Germany etwa überstrapaziert? In dieser Staffel sitzen in der beliebten Gesangsshow brandneue Gesichter in der Jury. In den berühmt-berüchtigten Drehsesseln buzzern aktuell Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Shirin David (28), Giovanni Zarrella (45) und Ronan Keating (46) und suchen nach neuen Talenten. Bill und Shirin haben die Zuschauer im Studio allerdings ganz schön genervt!

"Wir sind natürlich auch zwei Puppen, wir sind eine besonders hübsche Jury dieses Jahr [...] – und das kommt nicht von ungefähr", erklärt der Tokio Hotel-Frontmann in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Dazu gehören in einer Fernsehsendung nun einmal auch "Touch-ups". Doch damit haben insbesondere der Sänger und Shirin die Nerven des Publikums ziemlich strapaziert. "Als mein Hairstylist irgendwann Applaus vom Publikum bekommen hat und die seinen Namen gerufen haben, da habe ich verstanden, die sind richtig genervt. Wir haben so lange gebraucht!“, pflichtet die Rapperin ihrem Kollegen bei.

Doch auch die Crew hat scheinbar ihre Probleme mit dem Tokio-Hotel-Star gehabt. Denn wie er und sein Bruder Tom verrieten, sei Bill einmal so richtig aus der Haut gefahren. "Es ist mir einmal die Hutschnur geplatzt, kommt auch mal bei den Besten vor. […] Der Dreh hat Spaß gemacht, […] aber es ist normal und gehört auch mal dazu, auch mal der raue Ton", sah der 34-Jährige selbst ein.

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

Getty Images Bill und Tom Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis

Getty Images Shirin David, Rapperin

