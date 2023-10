Fremdgegangen: Bei Britney Spears und Wade lief wohl mehr!

Lief da etwa doch mehr als gedacht? In ihrer Biografie "The Woman in Me" gesteht Britney Spears (41), dass sie ihren damaligen Freund Justin Timberlake (42) mit dem Tänzer und Choreografen Wade Robson (41) betrogen hat. In einer Bar knutschten die beiden einen Abend lang wild miteinander herum – eine einmalige Sache laut der Sängerin. Jetzt kommt raus: Zwischen Britney und Wade soll es wohl doch nicht nur bei einer einzigen Rumknutscherei geblieben sein!

Dies behauptet die Songwriterin Annet Artani gegenüber TMZ. Annet arbeitete 2003 mit dem Popstar zusammen und will dabei pikante Details bezüglich der Affäre mitbekommen haben. Laut ihr war die Sache zwischen den beiden viel ernster als die Musikerin behauptet. Angeblich habe Britney sogar einen 14-seitigen Trennungsbrief an Wade geschrieben, den sie in ihrer Kosmetiktasche versteckt haben soll. Für Annet sei dies ein klares Zeichen, dass zwischen den beiden mehr als nur ein Kuss lief.

Noch bevor Britney den Brief an ihren geheimen Liebhaber übergeben konnte, habe Justin die emotionalen Zeilen jedoch gefunden. Kurze Zeit später soll er die Beziehung mit der "Gimme More"-Interpretin beendet haben. Dies tat er ganz gentlemanlike via Textnachricht, wie Britney in ihrem Buch bestätigt.

