Freund verrät: So ticken Prinz Harry und Meghan als Eltern!

Wie erziehen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) ihre Kids? Der Sohn von König Charles III. (74) und seine Frau ziehen ihre zwei Kinder Archie (4) und Lilibet (2) fernab des britischen Königshauses im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien groß. Über den Alltag der Royal-Aussteiger ist in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Doch ein Freund des Paares verrät jetzt, wie Harry und Meghan bei der Erziehung ihres Nachwuchses ticken!

Gegenüber People betont der Vertraute der Familie jetzt, dass die beiden ihre neue Heimat und insbesondere "das Leben als Eltern von zwei Kindern" dort total lieben. "Meghan ist die beste Mutter", schwärmt der Freund des Paares und fügt ein weiteres süßes Detail hinzu: "Und Harry sitzt immer auf dem Boden und spielt mit den Kindern." Die beiden seien gemeinsam einfach ein gutes Team.

Meghan schwärmte vor wenigen Tagen sogar auch höchstpersönlich von ihrem Alltag als Mama! Bei einer Veranstaltung ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell in New York City gab die einstige Suits-Darstellerin einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. "Mutter zu sein ist das Wichstige in meinem ganzen Leben – abgesehen davon, dass ich die Frau dieses Mannes bin", erklärte sie und deutete dabei auf Harry.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

