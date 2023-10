Harrys Memoiren: Bei Royals herrscht bis heute dicke Luft

Er ist nicht amüsiert. Seitdem Prinz Harry (39) seinem royalen Leben den Rücken gekehrt hatte, herrscht zwischen den Royals dicke Luft. Das ganze erreichte seinen Höhepunkt, nachdem der Bruder von Prinz William (41) in seinen Memoiren öffentlich über seine Familie ausgepackt hatte. Bereits zehn Monate liegt die Veröffentlichung dieser inzwischen zurück. Jedoch soll das Buch einem königlichen Familienmitglied noch immer ein Dorn im Auge sein. König Charles (74) scheint Harry bis heute nicht verziehen zu haben.

Fast ein Jahr nachdem der 39-Jährige seine Familie an den Pranger gestellt hatte, sorgen seine umstrittenen Memoiren "Reserve" weiterhin für Unmut bei dem Monarchen. Charles sei immer noch "ziemlich wütend" auf seinen entfremdeten Sohn, weil er seine "Probleme der Öffentlichkeit dargelegt habe", behauptet Royal-Experte Tom Quinn gegenüber Express. Im Palast habe es demnach bis heute keinen Sinneswandel in Bezug auf Harry gegeben. Es soll sogar "privat mehr Ärger geben als öffentlich", wie die Quelle weiter berichtet.

Auch zwischen den beiden Brüdern wird es wohl vorerst nicht zur großen Versöhnung kommen. Das zumindest sagte ein Experte gegenüber The Sun. Der britische Thronfolger befürchte, dass private Unterhaltungen durch Harry an die Öffentlichkeit getragen werden könnten. "Das macht es für William einfach unmöglich, seinem Bruder zu vertrauen oder irgendeinen Schritt in Richtung einer Versöhnung zu machen", erklärte er.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III. im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Royals

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de