Huch! Lottie Moss lässt versehentlich sehr tief blicken

Ob das so gewollt war? Als Halbschwester von Kate Moss (49) war Lottie Moss (25) bereits mit 13 Jahren in die großen Fußstapfen des Supermodels getreten. Auch sie ist in der Fashion-Industrie angekommen und modelte bereits für die großen Modemarken der Welt. Doch während sie sich in Fotoshootings in atemberaubenden Roben präsentiert, ist sie privat gerne leichter bekleidet unterwegs – so wie auch jetzt wieder. Bei einem Event unterlief ihr jedoch eine ungewollte Kleiderpanne.

Beim Verlassen der Glamour Woman of the Year Awards in London flashte die 25-Jährige in einem freizügigen Look. In einem Hauch von nichts bestehend aus einem transparenten Kleid mit seitlichen Cut-outs und Applikationen zog das Model mal wieder alle Blicke auf sich. Obwohl das Outfit bereits sehr tief blicken ließ, schien ein Detail sicher nicht so gewollt gewesen zu sein – denn für einen kurzen Moment blitzte Lotties Höschen hervor. Doch ließ sich die Beauty davon nicht beirren und machte stattdessen sogar noch fleißig Fotos mit ihren Fans.

Es ist allerdings kein Geheimnis, dass sich die kleine Schwester von Kate gerne mal knapp bekleidet zeigt. Vor einigen Monaten hatte sie einen pikanten Schnappschuss mit ihren Instagram-Followern geteilt. Auf diesem hatte sie in einem schwarzen, transparenten Spitzenkleid posiert, das nur wenig der Fantasie überlassen hatte.

Anzeige

ActionPress Lottie Moss, Model

Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Model

Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de