Mit diesem Kommentar hat Prinzessin Eugenie stark zu kämpfen

Für Prinzessin Eugenie (33) ist ein Leben in der Öffentlichkeit nicht leicht. Als Teil der britischen Königsfamilie ist es die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) gewohnt, dass keine ihrer Taten schlagzeilenlos bleibt. Denn wie auch bei ihrem Cousin Prinz Harry (39) sind die Paparazzi ständig hinter der Royal her. Dass die sie nicht immer in ihren besten Momenten erwischen, kann man sich denken. Eugenie leidet jedoch unter dem verzerrten Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hat!

Im Podcast "White Wine Question Time" spricht die Zweifachmama nun ganz offen über die Schattenseiten, die es mit sich bringt, Prinzessin zu sein. "Ich möchte, dass die Leute mich kennen, denn es gibt so viele Falschinformationen da draußen", erklärt sie. Von der 33-Jährigen seien zudem immer wieder "fürchterlich hässliche Fotos" geschossen worden. "Die Actionfotos, die manche Personen knipsen – es sind nicht die nettesten. Es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen: 'Oh, du siehst im echten Leben viel besser aus'. Ist das ein Kompliment? Ich weiß es nicht", gesteht Eugenie.

Die Tochter von Prinz Andrew (63) möchte nun wohl dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit ein reales Bild von ihr bekommt – sie ist nämlich eine der wenigen Royals, die einen eigenen Instagram-Account besitzt. Dort teilte Eugenie erst vor wenigen Tagen einen zuckersüßen Schnappschuss mit ihrem Liebsten Jack Brooksbank (37) und ihren beiden Söhnen.

Getty Images Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Getty Images Prinzessin Eugenie, 2019

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

