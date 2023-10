Nach Rechtsstreit: Olivia Wilde und Jason halten zusammen!

Sie lassen die Vergangenheit hinter sich! Hinter Olivia Wilde (39) und Jason Sudeikis (48) liegt eine turbulente Zeit. Über mehrere Jahre stritt sich das ehemalige Paar um das Sorgerecht der zwei gemeinsamen Kinder. Vor wenigen Wochen kam es jedoch zu einer Einigung vor Gericht. Mit dem Ende der Streitigkeiten soll sich nun auch das Verhältnis zwischen Olivia und Jason deutlich verbessert haben.

Eine Quelle behauptet gegenüber People, dass die Beziehung zwischen den beiden Schauspielern momentan sehr gut wäre. Beide seien gewillt, ihre Kinder gemeinsam großzuziehen und zu schützen. "Wenn es irgendeinen Groll darüber gibt, wo sie leben oder wer Unterhalt bezahlen soll, dann zeigen sie das nicht", erklärt der Insider. "Sie sind eine vereinte Front und sehr hingebungsvolle Eltern", fügte er hinzu.

Bereits in der Vergangenheit rauften sich Olivia und Jason immer wieder zusammen. So feuerten sie trotz aller Streitigkeiten beispielsweise gemeinsam ihren Sohn Otis bei seinem Fußballspiel an. Im Laufe des Spiels umarmten sich die beiden und klatschten einander ab.

Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis, Januar 2020

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde in New York City, 2019

Snorlax / MEGA Olivia Wilde und ihr Ex Jason Sudeikis beim Fußballspiel ihres Kindes

