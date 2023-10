So rührend gratuliert Kourtney Schwester Kim zum Geburtstag

Sie lässt ihre kleine Schwester hochleben! Kourtney Kardashian (44) und ihre Schwester Kim Kardashian (43) erlangten durch die Reality-Serie Keeping up with the Kardashians weltweite Berühmtheit. In der Nachfolge-Show The Kardashians, die die Familie in ihrem Alltag begleitet, flogen zuletzt ordentlich die Fetzen zwischen den beiden ältesten Kardashian-Schwestern. Inmitten der Gerüchte um eine Entfremdung der beiden feiert Kourtney nun Kim – und geht dabei auch auf den Streit ein!

Mit einer Reihe von Schnappschüssen der beiden auf Instagram gratuliert sie Kim. "Danke für all die Jahre, in denen ich dich herumkommandieren durfte und du tatsächlich auf meine verrückten Ideen gehört hast", witzelt die Unternehmerin. Doch sie schlägt auch ernstere Töne an: "Die Leute denken, dass die Streitereien, die sie im Fernsehen gesehen haben, schlimm sind. Wenn sie nur die Kämpfe aus den frühen High-School-Zeiten gesehen hätten, in denen wir uns an den Haaren gezogen und gekratzt haben." Sie liebe ihre Schwester für immer und wünsche ihr nur das Beste.

Erst vor wenigen Wochen eskalierte in der Show ein Streit zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten. Dabei machte Kourtney ihrer Schwester schwere Vorwürfe: "Du erträgst es nicht, wenn jemand anderes im Mittelpunkt steht. Du bist zu meiner Hochzeit gekommen. Du konntest nicht glücklich für mich sein. Du hast dich von der ersten Sekunde an beschwert." Diese schoss jedoch zurück, woraufhin die Diskussion eskalierte.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kim und Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kim und Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Getty Images Kim und Kourtney Kardashian, Reality-TV-Stars

Anzeige

Was findet ihr Kourtneys Geburtstagsgruß an ihre Schwester Kim? Sehr süß und liebevoll! Ich finde das etwas übertrieben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de