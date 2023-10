"Unerträgliche Schmerzen": Bindi Irwin dachte an Fehlgeburt

Sie hatte große Sorgen! Bindi Irwin (25), die Tochter des berühmten Tierfilmers Steve Irwin (✝44), machte Anfang des Jahres öffentlich, dass sie an Endometriose leidet. Trotz jahrelanger Schmerzen blieb die Erkrankung lange bei ihr unentdeckt. Während ihrer Schwangerschaft mit Tochter Grace (2) verschlimmerten sich die Symptome bei ihr noch mal erheblich. Bindi dachte sogar zwischenzeitlich, dass sie eine Fehlgeburt erleiden würde.

In der Sendung "Good Morning America" sprach die Naturschützerin über die schwere Phase in ihrem Leben. "Ich hatte einfach unerträgliche Schmerzen in meiner Seite", erzählte Bindi. Die Sorge um ihr ungeborenes Kind wurde bei ihr von Tag zu Tag größer. "Ich dachte, ich würde unsere wunderschöne Tochter verlieren, ich hatte keine Ahnung, was los war", fügte sie hinzu.

Trotz aller Sorgen brachte Bindi ihr Töchterchen gesund auf die Welt. Seitdem ist sie ihr Ein und Alles. Durch sie fand die TV-Bekanntheit schlussendlich auch den Antrieb, sich in professionelle Behandlung zu begeben, um ihren psychischen Problemen den Kampf anzusagen.

Getty Images Bindi Irwin, TV-Bekanntheit

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Aktivistin

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit Tochter Grace Warrior

