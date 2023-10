Ben Affleck und Ex Jennifer feuern ihren Sohn bei Spiel an!

Für ihren Nachwuchs halten Ben Affleck (51) und Jennifer Garner (51) zusammen. Die beiden Schauspieler sind stolze Eltern ihrer beiden Töchter Violet (17) und Seraphina (14) sowie von Sohnemann Samuel (11). Seit ihrer Scheidung im Jahr 2015 kümmern sich die Ex-Eheleute abwechselnd um ihre Sprösslinge. Zudem beweisen sie auf Schulveranstaltungen ihrer Kids immer wieder, wie Co-Parenting gut funktioniert. Auch beim Basketball feuern sie ihren Sohn gemeinsam an!

Wie aktuelle Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, unterstützten Ben und seine Ex-Frau ihr Nesthäkchen am Wochenende bei einem Basketball-Match. In lässigen Looks verließen sie anschließend die Halle mit ihren drei Kindern. Samuel holte sich von Mama Jennifer eine dicke Umarmung ab, während Papa Ben seine Sporttasche trug. Mit ihm fuhren die drei dann später auch davon, offenbar verbrachten sie das Wochenende mit dem einstigen Batman-Darsteller.

Ben und Jennifer sollen sich inzwischen wieder besser verstehen. Das hatte vor ein paar Monaten noch anders ausgesehen. Denn der Bruder von Casey Affleck (48) hatte seiner Ex-Gattin die Schuld für seine Alkoholsucht gegeben. Dafür entschuldigte Ben sich aber bereits. "Mein Verhalten liegt vollständig in meiner Verantwortung", hatte er gegenüber The Hollywood Reporter eingeräumt.

Splash News ; ActionPress Ben Affleck mit seinem Sohn Samuel

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

ActionPress, Backgrid Jennifer Garner und Ben Affleck im Dezember 2021

