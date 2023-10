Ex-Schwiegertochter verrät: So ist Königin Camilla als Oma!

Camilla (76) ist nicht nur Königin, sondern auch Großmutter. Die Britin und König Charles (74) haben sich 2005 das Jawort gegeben. In erster Ehe war Camilla jedoch mit Andrew Parker Bowles verheiratet, aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Ebendiese haben die Monarchin zur fünffachen Oma gemacht. Die Ex-Schwiegertochter von Camilla verriet nun, wie sich die Königin als Oma so macht!

Sarah Parker Bowles, die mit Camillas Sohn Tom Parker Bowles (48) zwei Kinder hat, plauderte im Gespräch mit Daily Mail jetzt ganz offen über ihre berühmte Ex-Schwiegermutter: "Sie ist eine wirklich gute Oma, sie kümmert sich aktiv um ihre Enkelkinder und war auch immer ausgesprochen nett zu mir." Die Enkelkinder Lola und Freddy (13) sollen ein sehr enges Verhältnis zu ihrer königlichen Großmutter pflegen und nennen diese liebevoll "Gaga". Laut Sara haben sich die äußeren Umstände seit Camillas Krönung definitiv verändert. Ihre Kinder beschäftige das aber eher weniger: "Unsere Kinder sind in einem Alter, da interessiert sie so was nicht." Lola und Freddy Parker Bowles sind beide im Teenageralter.

Die Enkelkinder von Camilla werden größtenteils vom Rampenlicht ferngehalten. Während der Krönungszeremonie im Mai wurden sie aber auch miteingebunden: Sie durften neben ihrer berühmten Oma sogar vom Balkon des Buckingham Palace winken!

DDAA/ZOB/Mandatory Credit: Daniel Deme / WENN/Newscom/The Mega Agency Tom Parker Bowles und Sarah Parker Bowles 2011

ActionPress Lola und Tom Parker Bowles

MEGA Freddy Parker Bowles im Mai 2023

