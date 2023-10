Ganz offiziell: Maya Jama und Stormzy genießen ein Date

Maya Jama (29) und Stormzy (30) könnten wohl nicht glücklicher sein. Die Moderatorin und der Rapper waren bereits drei Jahre lang als Paar durchs Leben gegangen, bevor sie 2019 ihre Trennung bekannt gaben. Obwohl die Beauty danach über ein Jahr lang einen anderen Partner hatte, zog es sie zu dem Musiker zurück: Monatelang machten Gerüchte die Runde, dass der "Own It"-Interpret und die Brünette wieder zusammen sind. Vor wenigen Tagen machten die Zwei es dann offiziell und bestätigten ihr Liebes-Comeback. Nun stellen Maya und Stormzy ihre Liebe offen zur Schau.

Paparazzi fingen die Turteltauben gerade ein, als sie nach einem romantischen Dinner das Restaurant verließen. Wie die Bilder zeigen, die dem OK! Magazine vorliegen, gehen die beiden in All-Black-Outfits aus: Die Beauty trägt eine weite Anzughose sowie ein Rollkrangenoberteil und kombinierte das mit einem Fellmantel und Pumps. Ihre Begleitung gibt in einer Jeans, Sneakern, einem Sweater sowie langen Mantel und einer Cap eine gute Figur ab. Hand in Hand stolzierten sie so zu ihrem Auto, wo eine weniger romantische Überraschung auf sie wartete: Ein Strafzettel. Davon schien sich das Paar allerdings die Laune nicht verderben zu lassen.

Dass der Rapper die Moderatorin zurückgewinnen konnte, weiß er sehr zu schätzen – und will laut einem Insider deshalb Nägel mit Köpfen machen. "Stormzy weiß, wie glücklich er ist, Maya zurückgewonnen zu haben, und er ist entschlossen, sie nicht wieder zu verlieren. Er will sie zu seiner Frau fürs Leben machen", hatte eine Quelle gegenüber The Sun ausgeplaudert.

Getty Images Maya Jama im Juli 2023

MEGA Maya Jama und Stormzy im August 2023

Getty Images Stormzy im September 2023

