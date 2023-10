Hat Tara Tabitha ihren Traumprinzen etwa endlich gefunden?

Nach längerer Funkstille – hat Tara Tabitha (30) etwa ihren Mr. Right gefunden? Um das österreichische TV-Sternchen ist es in den vergangenen Monaten ruhiger geworden. Liegt das etwa daran, dass die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ihren Traumprinzen endlich gefunden hat? Beim Promi-Rutsch-Battle in Hamburg steht die Influencerin Promiflash Rede und Antwort. Ist Tara noch Single oder hat sie mittlerweile einen Partner an ihrer Seite?

Seit der Trennung von ihrem Ex-Freund Eric Sindermann (35) ist die rothaarige Beauty offiziell Single. Promiflash hat bei Tara nachgefragt, ob sich der Beziehungsstatus der ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmerin derweil geändert hat. "Ich bin Supersingle", stellte Tara allerdings klar.

Auf die Frage, wie ihr Traummann denn sein sollte, hatte der Realitystar aber sofort eine Antwort parat: "Sehr nett, äußerst aufmerksam, emphatisch, lieb und nicht broke." Außerdem sei der Beauty wichtig, dass ihr potenzieller Partner sie gut behandle und einen tollen Charakter habe. Im vergangenen Jahr äußerte die 30-Jährige zudem gegenüber Promiflash, dass sie sich eher an der Seite eines prominenten Mannes sehen würde. Einen Partner, der nicht in der Öffentlichkeit steht, schließt Tara aber dennoch nicht aus.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha im Juli 2021

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2021

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Influencerin

