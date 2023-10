Huch! Lorde ist mit blonder Mähne kaum wiederzuerkennen

War das so gewollt? Mit Songs wie "Royals" und "Team" gelingt Lorde (26) der internationale Durchbruch als Künstlerin. Doch ist sie seither nicht nur für ihren unverkennbaren Sound, sondern auch für ihren Look bekannt. Genau genommen für ihre braune Lockenpracht. Auf aktuellen Schnappschüssen der Musikerin musste sicherlich der ein oder andere Fan zweimal hinschauen: Lorde zeigte sich mit untypischer, platinblonder Haarpracht.

Die wenigsten werden den Superstar wohl auf Anhieb erkannt haben, als sie in einer U-Bahn in einem ungewohnten Look gesichtet wurde. Bilder, die Daily Mail vorlagen, zeigten die 26-Jährige in einem legeren Outfit, worin die zweifache Grammy-Gewinnerin zunächst recht unscheinbar wirkte. Doch fiel beim genauen Hinschauen vor allem eins auf: ihr ungewohnt platinblondes Haar. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie sich erstmals mit ihrer neuen Haarpracht präsentiert. Zuletzt war es dann jedoch ruhiger um Lorde geworden. Nun ist sie für viele erneut kaum wiederzuerkennen.

Zuletzt hatte Lorde mit einem unschönen Thema für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie hatte mitunter über ihre lange Abwesenheit in der Öffentlichkeit gesprochen. "Die kleine gelbe Pille, die ich seit meinem 15. Lebensjahr jeden Morgen genommen habe, habe ich vor fünf Tagen abgesetzt", hatte die gebürtige Neuseeländerin unter anderem in ihrem Newsletter verraten.

Anzeige

Getty Images Lorde, Musikerin

Anzeige

Getty Images Lorde, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lorde im Januar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de