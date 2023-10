Taylor Swift strahlt wieder bei Travis Kelces Footballspiel!

Taylor Swift (33) gibt wieder alles! Die Sängerin soll schon seit einigen Wochen Travis Kelce (34) daten. Schon mehrere Male besuchte sie den Kansas-City-Chiefs-Spieler auch im Stadion und feuerte ihn von der VIP-Lounge aus an. Dass zwischen ihnen tatsächlich etwas läuft, bewiesen sie vergangene Woche dann, als sie Händchen haltend durch New York gingen. Jetzt jubelt Taylor ihrem Travis wieder beim Football zu!

Am Sonntagabend trafen die Chiefs in ihrem Heimatstadion auf die Los Angeles Chargers. Travis durfte sich dabei wieder auf die Unterstützung seiner Liebsten verlassen: Auf den neuesten Fotos strahlt Taylor auf der Zuschauertribüne und fiebert total mit. Die "All Too Well"-Interpretin trug wieder die Farben der Chiefs: Sie kombinierte einen roten Pulli der Franchise mit passenden roten Lippen zu einem schwarzen Faltenrock. An Tays Handgelenk baumelte zudem ein besonders süßes Detail: Ein Freundschaftsarmband mit der Rückennummer von Travis: 87.

Taylor ist aber nicht die Einzige in der Beziehung, die sich für ihren Partner einsetzt. Bald geht nämlich ihre internationale Tour los und sie reist dafür nach Südamerika. Und Travis will sie unterstützen! "Taylor beginnt ihre internationale Tournee im November und Travis plant, dabei zu sein, um Zeit mit ihr zu verbringen", plauderte kürzlich ein Insider gegenüber Entertainment Tonight aus. Der NFL-Star hat nämlich Anfang November eine Woche Spielpause.

Anzeige

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift in Kansas City, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Tight-End-Spieler

Anzeige

Wie findet ihr die Beziehung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce? Supersüß, wie sie sich ständig supporten! Total uninteressant. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de