Diesen Wildcard-Kandidaten wünscht sich Promi-BB-Yeliz!

Hat sie etwa einen Favoriten? Ab dem 20. November geht Promi Big Brother in die nächste Runde – und zwar mit einigen Neuerungen: Neben einem 24/7-Livestream bekommen Content Creator die Chance, mithilfe einer Wildcard an dem beliebten TV-Format teilzunehmen. Neben Matthias Höhn (27) und Christina Grass (35) stehen unter anderem auch Louis Streich oder Nikola Glumac zur Auswahl. Doch mit wem würde Kandidatin Yeliz Koc (29) gerne in den Container ziehen?

Das will jetzt ein Follower auf Instagram von der 29-Jährigen wissen. Yeliz macht dabei deutlich, dass sie "jedem die Daumen drückt": "Es ist einfach eine coole Erfahrung und ich glaube, die Enttäuschung wird groß sein für die, die nicht dabei sein werden." Dennoch hat die Make Love, Fake Love-Kandidatin einen Favoriten. "Ich würde mich über Matze freuen, wenn ich ehrlich bin", so Yeliz. Sie schätze an dem 27-Jährigen vor allem, dass er so gut mit seiner Ex und Mutter seines Sohnes Jenefer Riili auskommt. "Und das würde ich mir gerne alles persönlich anhören, weil es bei mir ja genau das Gegenteil ist."

Während Yeliz von der Wildcard begeistert zu sein scheint, sind die "Promi Big Brother"-Fans eher weniger überzeugt. "Wo sind die Promis? Und warum immer die gleichen Trash-Influencer in jedem Format? Langweilig", kommentiert ein User auf der Social-Media-Plattform, während ein weiterer wettert: "Toll. So werden die sogenannten Promiformate immer belangloser und langweiliger. Man kennt doch eh kaum noch jemanden. Wenn ich 'Promi Big Brother' gucken will, dann bitte auch mit Promis."

SAT.1 / Christoph Köstlin Marlene Lufen und Jochen Schropp, "Promi Big Brother"-Moderatoren

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Webstar

SAT.1 / Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, "Promi Big Brother"-Moderatoren

