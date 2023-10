Für Britney Spears verkörperte ihr Vater einen Sektenführer!

Jamie Spears (71) kommt überhaupt nicht gut weg! Vor wenigen Tagen erschienen die Memoiren seiner Tochter Britney Spears (41). Darin packt die Sängerin im großen Stil aus. So blickt sie auf ihre turbulenten Beziehungen mit Justin Timberlake (42), Kevin Federline (45) und Jason Allen Alexander (42) zurück. Doch auch bei ihrer eigenen Familie hält sich die Blondine nicht zurück. Vor allem ihr Vater, der sie 13 Jahre lang kontrollierte, bekommt die eiskalte Abrechnung!

In ihrem Memoiren "The Woman in Me" erinnert sich die 41-Jährige an eine Situation während ihrer Vormundschaft. Damals habe ihr Vater sie regelmäßig zum Treffen der Anonymen Alkoholiker geschickt. Einmal habe Britney das jedoch ausfallen lassen wollen, um Zeit mit ihren Söhnen zu verbringen – doch Jamie sagte, "sie müsse" zu dem Treffen gehen, ohne Widerrede. "In diesem Moment fing ich an, mich wie in einer Sekte zu fühlen und mein Vater war der Sektenführer", schreibt die "Toxic"-Interpretin. Sie habe sich gefühlt, als sei sie ihm verpflichtet.

Ihre Mutter Lynne Spears bezeichnet Britney in ihrer Biografie als Matriarchin. Auch über sie packt die Musikerin reihenweise Geschichten aus. So habe Lynne ihre Tochter nach ihrem ersten Mal Sex bestraft. "Zur Strafe musste ich den ganzen Tag mit einem Eimer durch die Nachbarschaft laufen und wie eine Gefangene [...] Müll aufsammeln", erinnert sich die "Circus"-Interpretin.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jamie Spears, Vater von Britney Spears

Anzeige

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Popstar Britney Spears

Anzeige

Was haltet ihr von Britneys Aussagen über ihren Vater? 187 Stimmen 29 Ich denke, dass Jamie es nur gut mit seiner Tochter meinte! 158 Ich finde es schockierend, dass ein Vater offenbar so schlecht mit seiner Tochter umspringt...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de