Kevins Sucht nach Ruhm hat Ehe mit Britney Spears zerstört

Britney Spears (41) nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Veröffentlichung der Biografie der Sängerin hält ihre Familie und ihre einstigen Wegbegleiter seit einigen Tagen in Atem. Denn die zweifache Mutter spricht schonungslos über ihre Vergangenheit und ihre gescheiterten Beziehungen. So teilt die mehrfache Grammygewinnerin gegen ihren Ex-Mann aus und behauptet: Kevin Federlines (45) Durst nach Ruhm und Co. habe die Ehe zerstört!

In ihrem Buch "The Woman in Me" erklärt die 41-Jährige, was zur Trennung der beiden geführt hatte. Nach einer Party sei der Kalifornier völlig fasziniert vom Glanz und Glamour der Promiwelt gewesen, was bei Britney große Bedenken hervorrief. "Im Laufe meines Lebens habe ich immer wieder erlebt, wie Ruhm und Geld Menschen ruinieren", fügte sie hinzu. Und ich habe es mit Kevin in Zeitlupe gesehen", erinnert sie sich.

Die Popdiva und der Tänzer waren von 2004 bis 2007 verheiratet gewesen. Während ihrer Ehe habe sich Britney mehr Unterstützung von Kevin gewünscht. Laut Us Weekly hätte sie es damals besser gefunden, wenn sich der Vater ihrer Kinder auf sie anstatt seine Karriere fokussiert hätte.

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline im Jahr 2004

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears im Februar 2005 in Kalifornien

Getty Images Kevin Federline, Tänzer

