Kostüm: Cathy Hummels überrascht mit neuem Grusel-Look

Sie überrascht ihre Follower! Cathy Hummels (35) nimmt ihre Fans gerne in ihrem Alltag mit und scheut sich auch nicht davor, über private Themen zu sprechen. Anlässlich des aktuellen Gruselmonats Oktober und des bevorstehenden Halloweens hat sie sich etwas ganz Besonderes überlegt: Dazu lässt sich die Mutter eines Sohnes einen neuen Look verpassen. Und das Ergebnis ihres Make-overs dürfte ihre Fans sicherlich überraschen!

Auf Instagram nimmt die Moderatorin ihre Follower bei dem Umstyling mit. Von Story zu Story können diese beobachten, wie sich die Ex-Frau von Mats Hummels (34) Schritt für Schritt in eine Barbie verwandelt. Doch schnell wird klar: Das ist keine gewöhnliche Barbie! Mit einer Wunde auf der Stirn, einem fehlenden Auge, aus dem eine rote, eine beige und eine blaue Flüssigkeit läuft, sowie wild toupierten Haaren und einem lila Outfit ist das Zombie-Barbie-Kostüm schließlich perfekt. Um für ihren Sohn Ludwig wieder schick zu sein, schminkt sich die Beauty dann jedoch ganz schnell wieder ab.

Auch ihr Sohnemann war eigentlich ein fester Bestandteil von Cathys täglichem Content auf Instagram – doch der möchte in Zukunft nicht mehr gezeigt werden, wie die Ex-Spielerfrau kürzlich verriet: "Ludwig mag in Zukunft, was meinen und Papas-Instagram-Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein." Ihr Sprössling habe nämlich keine Lust mehr, immer Fotos machen zu müssen.

