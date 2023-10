Nach sechs Verlobungen: Ist Prinzessin Xenia neu verliebt?

Ist sie verliebt? Xenia Prinzessin von Sachsen (37) ist neben dem Reality-TV auch für ihre gescheiterten Verlobungen bekannt: Bereits sechs Mal war die Reality-TV-Persönlichkeit verlobt – und kein einziges Mal verheiratet. Doch nun könnte sich in ihrem Liebesleben etwas Neues anbahnen: Sie scheint sich außerordentlich gut mit ihrem Geschäftspartner zu verstehen. Im Rahmen der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Dreharbeiten verrät Xenia gegenüber Promiflash, ob sie sich mit ihrem Kollegen mehr vorstellen könnte.

Schon vom ersten Tag an haben die beiden sich gut verstanden und es sei ein besonderer Vibe zwischen ihnen gewesen, plaudert sie im Interview mit Promiflash aus. Einen Schritt weiter gehen möchte sie momentan jedoch nicht: "Ich würde mir da jetzt auch selber nicht irgendwie was kaputtmachen, indem ich das in eine andere Richtung lenke. Aber es ist trotzdem schön", erklärt Xenia. Ganz ausschließen möchte sie eine zukünftige Liaison jedoch nicht: "Wer weiß, was die Zukunft bringt."

Außerdem mache ihr Freund sie zu einem besseren Menschen: "Er ist der erste Mann, den ich kennengelernt habe, der mich dazu motiviert, mich zu optimieren. Am Anfang wollte ich eine bessere Frau für ihn sein, weil ich seinen Respekt sehr schätze." Mittlerweile wolle sie das jedoch auch für sich selbst.

Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Xenia Prinzessin von Sachsen im September 2016 in Düsseldorf

Xenia Prinzessin von Sachsen in der Dschungelshow

