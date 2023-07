Sechs Verlobungen: Prinzessin Xenias Männer wollten Titel

Sie wollten alle das Gleiche. Xenia Prinzessin von Sachsen (36) gewann im Jahr 2016 die erste Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Seitdem ist die Prinzessin aus dem Reality nicht mehr wegzudenken. Nur in Couple-Formaten sah man die Wahlberlinerin nach dem Sommerhaus nicht mehr, denn in der Liebe hat sie nicht so viel Glück. Xenia war sechs Mal verlobt und sie weiß ganz genau, warum all ihre Verlobungen gescheitert sind.

"Meine sechs Verlobten wollten alle nur meinen Namen – ausnahmslos", erzählt die Mutter eines achtjährigen Sohnes im Reality-Format B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. Durchschnittlich hielten ihre Verlobungen immer ein Jahr "und dann kam entweder raus, dass sie nur meinen Namen haben wollten oder mich betrogen haben".

Es gibt jedoch einige Vorteile, die die Prinzessin mit ihrem Titel genießen darf. "Ich bekomme fast immer am Flughafen ein Upgrade, wenn die meinen Namen lesen", gibt sie zu. Doch die 36-Jährige denkt, dass viele Menschen nur nett zu ihr sind aufgrund ihres Titels.

Anzeige

Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen im September 2016 in Düsseldorf

Anzeige

Splash News ; ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de