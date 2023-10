Neue Romanze: Wird es bei Gigi Hadid und Bradley nun ernst?

Bahnt sich hier eine neue Hollywood-Romanze an? Seit Wochen spekulieren Fans, ob bei Gigi Hadid (28) und Bradley Cooper (48) etwas läuft. Immer wieder verbrachten die zwei zuletzt ein entspanntes Wochenende zusammen. Auch soll der "The Hangover"-Star schon Gigis Mama Yolanda Hadid (59) kennengelernt haben. Doch eine Person soll von dieser neuen Liaison gar nicht begeistert sein: Bradleys Ex-Freundin Irina Shayk (37). "Es hat sie überrumpelt", verrät eine Quelle gegenüber Page Six.

