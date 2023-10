Seine Ex dementiert Affäre: John Stamos ist fassungslos!

Jetzt steht Aussage gegen Aussage! John Stamos (60) wurde 1987 mit der beliebten Serie Full House zum gefeierten Star. In seinen Memoiren berichtet der Schauspieler nun von seinen Höhen und Tiefen im Leben – unter anderem auch, wie er seine Ex Teri Copley (62) bei einem Seitensprung erwischt hatte. Diese verneinte jedoch vor wenigen Tagen die Affäre, was John ziemlich sprachlos zurücklässt...

Denn laut Teri seien sie und der heute 60-Jährige damals schon kein Paar mehr gewesen, als das Techtelmechtel mit Tony Danza (72) geschehen war. Für John kommt diese Aussage ziemlich überraschend, wie er im Interview mit “The Howard Stern Show" verrät: "Sie hat sich gestern oder vorgestern dazu geäußert und gesagt, wir hätten uns getrennt. Und ich glaube nicht, dass sie mir das gesagt hat!" Das habe den Hollywoodstar ziemlich sprachlos zurückgelassen. "Ich war völlig fertig", erzählt er weiter.

In seinem Buch schreibt John aber auch über sein Image als Playboy – und wie er damit umging. "Ich konnte nicht in die Show meines Freundes Howard Stern gehen, ohne dass er über Mädchen schwärmt, von denen er glaubt, dass ich mit ihnen geschlafen habe. [...] Und wer könnte es ihnen verdenken? Ich spielte das zu 100 Prozent mit!", offenbart er in seinen Memoiren "If You Would Have Told Me".

Instagram / tericopley Teri Copley lächelt

Getty Images John Stamos, Schauspieler

Getty Images John Stamos, Schauspieler

