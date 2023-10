Walentina und Can zeigen Sommerhaus-Produktionsleiter an!

Das Drama ist noch nicht vorbei! Im Sommerhaus der Stars knallte es zuletzt gewaltig: Ein Streit zwischen Gigi (24) und Walentina Doroninas (23) Verlobtem Can Kaplan eskalierte so sehr, dass der Italiener sogar handgreiflich wurde. Daraufhin mussten sowohl Gigi und seine Partnerin Dana Feist als auch Walentina und Can die Show verlassen. Als Folge der Handgreiflichkeit zeigte das Paar Gigi an. Doch das scheint nicht das einzige Nachspiel zu bleiben: Walentina und Can sollen auch eine Anzeige gegen einen Produktionsmitarbeiter erstattet haben!

Das bestätigte das Paar gegenüber Bild. Laut Walentina habe die Staatsanwaltschaft die Ermittlung gegen Gigi aufgrund der Zeugenaussage des Produktionsleiters zunächst eingestellt: "Er hat wohl gesagt, dass der Schlag nicht so schlimm gewesen sei und dass Can auch provoziert hätte." Auch die Staatsanwaltschaft Münster bestätigte, dass "gegen einen Verantwortlichen der Produktionsfirma aufgrund entsprechender Vorwürfe eines Verfahrensbeteiligten ein gesondertes Verfahren eingeleitet worden ist."

Erst vor wenigen Tagen bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass sie aufgrund des "Vorwurfs der Körperverletzung" gegen Gigi ermitteln. "In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe", hieß es in dem Statement, welches Bild vorlag.

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

